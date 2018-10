Wethouder: 'NCG-organisatie is meer met zichzelf bezig dan met de opdracht'

Is het instituut Nationaal Coördinator Groningen (NCG) nog wel in staat om de versterking uit te voeren met zoveel onrust in de eigen organisatie? Wethouder Bé Schollema (PvdA) van Loppersum heeft daar zijn twijfels bij.

Ook provinciebestuurder Eelco Eikenaar (SP) hamert erop dat Groningen gebaat is bij een stabiele NCG. Iets dat nu niet het geval is.

De twee reageren op het vertrek van directielid Jeroen de Boer bij de NCG. De Boer was jarenlang een vertrouweling van Hans Alders, maar hij kan zich niet vinden in de veranderende koers van de versterking en stapt daarom op.

Kennis en collectief geheugen

Bé Schollema betreurt het vertrek van De Boer, die wordt gezien als iemand met veel kennis over de versterkingsopgave.

'Als organisatie in opbouw, bouw je kennis en een collectief geheugen op', zegt de Lopster wethouder. 'Jeroen heeft dat. Maar blijkbaar is er nu een situatie ontstaan waarin dat wat hij wenste of wilde, niet past in hoe het uitgevoerd moet worden. Dat baart mij wel zorgen.'

Met zichzelf bezig

Voor de zomer stapte Alders op als NCG, nu stopt zijn rechterhand en de huidige waarnemend NCG stopt zoals het nu lijkt op 1 januari 2019.

'Het helpt niet dat we de komende week discussie met elkaar voeren over een plan van aanpak voor de versterking en dat de organisatie die dat uit moet gaan voeren meer met zichzelf bezig is dan met de opdracht', zegt Schollema. 'Dat vind ik eng en ik denk dat we daar met de minister een gesprek over moeten voeren.

Stabiliteit

Eelco Eikenaar hoopt na alle onrust goed werk te kunnen leveren. 'Ik ga niet over het personeelsbeleid bij de NCG', zegt hij. 'Maar we hebben behoefte aan een stabiele organisatie waar mensen niet in en uit vliegen en zich afvragen wat hun toekomst is.'

Weg

In het gasdossier zijn al de nodige veranderingen geweest op verschillende posities, zowel bestuurlijk als ambtelijk. Schollema refereert daarvoor naar een foto op de website van RTV Noord.

'Ik zie daar Henk Kamp, Hans Alders, Jeroen de Boer en Albert Rodenboog achter een tafel zitten. Ze zijn nu alle vier weg en we zijn niets opgeschoten.'

Lees ook:

- Sietsma stopt op 1 januari als waarnemend NCG