Adviescommissie zuidelijke ringweg laat op zich wachten

De beoogde verdiepte zuidelijke ringweg (Foto: VIA Drupsteen)

De adviescommissie, die een oplossing moet bedenken voor de vastgelopen aanpak van de zuidelijke ringweg in Groningen, is er nog niet uit.

In september werd duidelijk dat de stuurgroep Aanpak Ring Zuid (de opdrachtgever) en de aannemerscombinatie Herepoort niet meer op één lijn zitten. Sindsdien ligt het werk aan de ringweg vrijwel stil.

Beide partijen besloten een 'commissie van wijzen' in te stellen onder leiding een onafhankelijk voorzitter, de Delftse hoogleraar Marcel Hertogh.

Meer tijd nodg

De eerste conclusies werden deze week verwacht, maar de commissie laat woensdag via een webbericht weten meer tijd nodig te hebben.

'Het is een groot en ingewikkeld proces, dus dat kan niet binnen een paar weken. Bovendien is ons gevraagd om met unanieme conclusies te komen, ook dat kost tijd', staat te lezen in het bericht.

Het advies moet uiterlijk eind van dit jaar klaar zijn, maar een concrete datum wil de commissie nog niet noemen.

