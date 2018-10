Politie gaat uit van brandstichting op cruiseschip

De brand aan boord van cruiseschip AIDAnova in de Eemshaven, vorige week, is waarschijnlijk aangestoken. Dat meldt de politie.

Aan boord van het 337 meter lange schip brak vorige week dinsdag 's nachts op twee plaatsen brand uit.

Verdacht

De politie vond de omstandigheden verdacht genoeg voor een onderzoek, onder meer met honden. Ook is er materiaal meegenomen voor nadere inspectie.

Hotels geregeld

Op de AIDAnova werken ongeveer drieduizend mensen, van wie de meesten aan boord overnachten. Door de brand heeft de Meyer Werft, die het schip bouwt, besloten het personeel onder te brengen in hotels.

LNG

De AIDANova is 's werelds eerste 100% LNG-aangedreven cruiseschip. Het schip zou deze week voor een meerdaagse testvaart naar de Noordzee vertrekken maar die is mede in verband met de brand uitgesteld.