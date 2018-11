Moeder en dochter in de politiek: 'Leuk, officieel ruziemaken met mijn moeder'

Moeder Sharon Min en dochter Mara zitten vanaf donderdag samen in de Midden-Groningse politiek. Zo moeder, zo dochter zou je denken. Maar dat is niet helemaal waar: ze zitten namelijk bij twee verschillende partijen.

In de raadsvergadering van 1 november wordt Mara geïnstalleerd als commissielid voor het CDA. Ze is net 18 geworden, en mag nu 'echt meedoen'. Sharon is al een tijdje commissielid, maar dan voor de VVD. 'Het lijkt me wel gaaf om discussies met mijn moeder hebben. Het is wel leuk, officieel ruziemaken met mijn moeder.'

Christelijke waarden en werk

De verschillen tussen moeder en dochter zitten hem vooral in de nuances. 'Ik denk dat het CDA veel meer van de christelijke waarden uitgaat. Mijn moeder voelt zich daar niet zo prettig bij, maar ik wel.'

Sharon vindt als VVD'er bijvoorbeeld werken heel erg belangrijk. 'Daar heeft Mara wat minder de focus op liggen. Zij denkt daar wat genuanceerder over dan ik.'

Puberale ongehoorzaamheid?

Moeder Sharon heeft nog wel haar best gedaan om Mara toch over te halen om bij de VVD te gaan. 'Ik heb wel geprobeerd duidelijk te maken waarom ik bij mijn partij zit. Maar het heeft niet mogen baten', lacht ze.

'Ik gooide het destijds op puberale ongehoorzaamheid, maar nu ben ik vooral erg trots dat ze zo jong al politiek bewust is.'

Flinke ambities

Mara heeft tot haar verjaardag moeten wachten, maar wordt nu dus echt commissielid van de gemeente. Dat betekent dat ze mag meepraten over de te nemen besluiten. Al langer zit ze bij het CDJA, de jongerenafdeling van het CDA. Daar debatteert ze zo nu en dan met Jannes Paas, de zoon van Commissaris van de Koning René Paas.

En dus houdt de ambitie niet op bij het zijn van commissielid. 'Het lijkt me wel leuk om zo ver mogelijk te komen. Ik zeg wel eens voor de grap dat ik minister-president wil worden. Want de eerste vrouwelijke, die moet wel een keer gaan komen.'

Vol in discussie

Maar eerst gaat ze dus meepraten in Midden-Groningen. Moeder Sharon gaat de (felle) discussies trouwens niet mijden. 'Op het moment dat er een discussie is, kan het me niet zoveel schelen dat ze mijn dochter is. Ik ga er gewoon vol in en kom uit voor de standpunten van mijn partij. Ook als het tegen haar in is.'

Wordt het dan thuis weer gezellig? 'Nou, misschien dat ik haar zakgeld inhoud', grapt Sharon. 'Nee hoor, ik denk dat we dat soort dingen heel goed kunnen scheiden.'

