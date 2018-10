De basketballers van Donar spelen woensdagavond in het Belgische Charleroi tegen Spirou. Het duel is live te volgen bij RTV Noord.

Het is de derde wedstrijd in de poulefase van de Europe Cup. De Groningers staan na twee zeges aan kop in de groep, de Belgen staan derde.

Live

De wedstrijd begint om 18.00 uur en is live te volgen via onderstaande stream: