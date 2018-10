Met je oude bankstel in de gratis bakfiets naar de vuilstort

Je wil je oude bankstel en je oeroude 386-computer naar de vuilstort brengen maar je hebt geen auto. In de stad Groningen is dat sinds woensdag geen probleem meer. Je kunt gratis een bakfiets van de gemeente lenen.

In de Stad kun je vier keer per jaar gratis je grofvuil afleveren bij de twee afvalbrengstations of je kan het tegen betaling laten ophalen. Nu kun je dus ook een gratis bakfiets gebruiken om het naar de vuilstort te brengen.

Elektrische bakfietsen

De bakfietsen zijn te reserveren bij de Stadswerkplaats aan het A-kerkhof. Momenteel zijn er twee ouderwetse bakfietsen beschikbaar. Nog voor het eind van het jaar komen er ook nog eens twee elektrische bakfietsen bij.