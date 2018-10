Sietsma stopt op 1 januari als waarnemend NCG

Herman Sietsma stopt op 1 januari 2019 met zijn werk als waarnemend Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Hij begon op 28 juni aan zijn klus.

De klus zou sowieso van tijdelijke aard zijn als opvolger van de toen opgestapte Hans Alders. Het contract met Sietsma was er een van minimaal vier tot maximaal zeven maanden. In theorie had hij dus door kunnen gaan tot eind januari.

Nieuwe toekomst

De voornaamste taak van Sietsma was de organisatie van de NCG te begeleiden naar een nieuwe toekomst waarin de NAM geen enkele rol meer zal hebben. Maar tot op de dag van vandaag blijkt dat moeilijker dan gedacht.

In de eigen organisatie is in de zomer bovendien onrust ontstaan over het gebruik van een NAM-model. Nog altijd zijn er verschillen van mening over de te varen koers in de versterking. Dat was voor directielid Jeroen de Boer reden om zijn functie neer te leggen.

