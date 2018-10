Wie durft het aan voor een kind van een ander te zorgen? Te weinig mensen, blijkt al jaren, want er is een chronisch tekort aan pleegouders.

Vandaag begint de week van de pleegzorg en die is bedoeld om nieuwe pleegouders te werven. Marianne Manning van jeugd- en opvoedhulporganisatie Elker legt uit aan wat allemaal komt kijken bij het zijn van een pleegouder.

Verslaggever Eva Hulscher gaat op bezoek bij Marianne en Klaas Muntinga die zorgen voor twee pleegkinderen. Marianne heeft alvast één tip: 'Als pleegouder moet je niet op de stoel van de ouders gaan zitten'.

Vacaturefeestje

Het moet vooral geen standaard banenbeurs zijn met stands, folders en mannen in pakken: het vacaturefestival. Verslaggever Beppie van der Sluis speurt met twee werkzoekenden naar een baan, maar of ze die ook vinden...

De eigenaar van een transportbedrijf die dringend op zoek is naar personeel, heeft een duidelijke mening over het festival.

Scheuren in organisatie NCG

Er ontstaan steeds meer scheuren in de organisatie Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Directielid Jeroen de Boer stapt per 1 december op. Hij is het niet eens met de koers die de NCG vaart. Verslaggever Sven Jach legt uit wat de consequenties kunnen zijn voor de bewoners van het aardbevingsgebied.

Gronings goud

Drie wereldkampioenen uit Groningen op één sportschool. Gedie, Jelano en Luciano zijn net terug van het WK Kickboksen in Duitsland. Coach Shera is trots...

