Dankzij raadslid Student en Stad komt er onderzoek vuurwerkshow

Het was kantje boord, maar er komt nu toch een onderzoek naar het organiseren van een vuurwerkshow tijdens de jaarwisseling in de stad Groningen.

Twintig raadsleden stemden voor, negentien tegen. Er werd al eerder gestemd over het voorstel van GroenLinks, maar toen moesten de stemmen worden gestaakt.

Het aantal voor- en tegenstanders was toen gelijk omdat Student en Stad-raadslid Arjen Banach afwezig was. Hij stemde woensdag alsnog voor het onderzoek.

Burgemeester niet enthousiast

De fractie van GroenLinks vraagt al langer om een vuurwerkshow. Ze hopen dat daardoor minder mensen vuurwerk gaan afsteken. Burgemeester Peter den Oudsten (PvdA) van Groningen liet eerder al weten dat het afsteken van minder vuurwerk een langlopend proces is.

Volgens hem zorgt een vuurwerkshow niet per direct tot het afsteken van minder vuurwerk.

Teveel geld

Den Oudsten is dan ook geen voorstander van een vuurwerkshow. Het zou teveel geld en inspanning vergen. 'Het is een verstrekkende koerswijziging ten opzicht van hoe wij oud en nieuw vieren', liet de burgemeester tijdens de raadsvergadering in september weten.

