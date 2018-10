Rijksbouwmeester: 'Ik weiger Groningen te zien als een op te lossen probleem'

Rijksbouwmeester Floris Alkemade weigert Groningen te zien als een 'op te lossen probleem'. Dat zei hij woensdag, tijdens het jaarlijkse festival Let's Gro in Groningen.

Alkemade was uitgenodigd om te praten over de toekomst van Stad en Ommeland. 'We hebben goed 'goud' in handen, maar het wordt wel tijd om keuzes te maken'.

Als Rijksbouwmeester adviseert hij het Rijk over architectuur en de stedelijke omgeving van het rijksvastgoed.

Aardbevingsrisico

'Groningen is een regio met grote problemen. Het aardbevingsrisico is niet te negeren, het gevoel van onveiligheid bepaalt alles. Tegelijkertijd is het een prachtig gebied', aldus Alkema. 'Ik denk dat we moeten kijken op welke manier we de kwaliteit kunnen verbeteren.'

De Rijksbouwmeester benadrukt dat Groningen en het Ommeland zo snel mogelijk tot een samenhangende visie moeten komen. 'Waar willen we naar toe? Het aardbevingsrisico zou de motor kunnen zijn om de veranderingen in gang te zetten.'

Waar de hele wereld mee worstelt

Het thema van de bijeenkomst op de Grote Markt: van aardbevingsrisico naar binding. Alkemade: 'Hoe ga je uiteindelijk de gedeelde dreiging en problematiek inzetten om verbeteringen teweeg te brengen. En dan denk ik aan zaken waar de hele wereld eigenlijk mee worstelt.'

'Hoe kan het er in 2050 uitzien, hoe gaan we verduurzamen, hoe gaan we circulair bouwen en onze energie produceren? Hoe gaan we om met de miljoen woningen die er de komende jaren gebouwd moeten worden, hoe gaan we om met zaken als duurzame landbouw?

Grote vragen, waarbij Alkemade een voortrekkersrol ziet voor de provincie Groningen.

Prachtige regio

'Dit is een prachtige regio om vernieuwingen door te voeren en kennis op te bouwen, waar de rest van de wereld ook een hoop plezier van kan hebben. De ontwikkeling van kennis vanuit een hele moeilijke positie, dat zou natuurlijk prachtig zijn', vervolgt Alkemade.

'Dat je een pioniersrol kunt vervullen waarbij je inzichten verwerft die uiteindelijk iedereen kan gebruiken en nodig heeft.'

Luisteren naar Groningers

De Rijksbouwmeester wil graag met de regio meedenken. 'Niet door op te leggen wat er moet gebeuren, maar vooral door heel goed te luisteren naar wat Groningers nodig hebben en samen te werken met organisaties in het gebied.'