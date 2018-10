Deel dit artikel:













De wethouder is tegen, maar toch komt er onderzoek naar concurrentieloze thuiszorg

Er komen vier onderzoeken naar nieuwe manieren van het inrichten van de thuiszorg in de gemeente Groningen. Het onderzoek komt er op initiatief van de SP. Het college zit niet te wachten op de onderzoeken. 'Dat er een meerderheid is betekent nog niet dat het een goed idee is. Wij vinden dit geen goed idee', zegt zorgwethouder Ton Schroor (D66).

SP wil al langer verandering SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk is al geruime tijd ontevreden over het huidige thuiszorgsysteem in de stad. De gemeente besteedt het werk nu elke twee jaar opnieuw aan. Dat veroorzaakt volgens Dijk veel onrust onder personeel en cliënten. De onderzoeksvarianten gaan concurrentie tussen zorgaanbieders tegen. 'De onderzoeken zullen waarschijnlijk juridisch niet haalbaar zijn en juist voor onrust onder cliënten zorgen', is de mening van de wethouder. Raadsmeerderheid voor onderzoek Een raadsmeerderheid is wel te porren voor onderzoeken naar een andere vorm van thuiszorg en steunde daarom het voorstel. Er komt een onderzoek naar onder meer het invoeren van een thuiszorgcoöperatie, daarbij komt de verantwoordelijkheid voor zorg te liggen bij de medewerkers.



Ook zal het onderzoek zich richten op de komst van een gemeentelijke thuiszorgorganisatie. Daarmee krijgt de gemeente directe zeggenschap en zou er volgens de politici meer controle zijn op de thuiszorg in Groningen.

Verder willen de partijen dat er onderzoek komt naar een personeelsstichting en een vorm waarbij niet wordt aanbesteed, maar wordt gesubsidieerd.



Het is nog niet bekend wanneer het nieuwe onderzoek is afgerond. VVD en D66 stemden tegen het onderzoek.