Actievoerders Tankenpark gaan niet weg na 'goed gesprek'

De actievoerders die de ingang van het NAM-tankenpark in Farmsum blokkeren, blijven voorlopig nog zitten. Ze hebben woensdag naar eigen zeggen wel een 'constructief gesprek gehad' met het gasbedrijf.

Sinds maandag staan ze met een caravan en een bestelbus bij het hek van het park. Het is een protest tegen de opslag van aardgascondensaat. In ruim één jaar tijd vonden drie incidenten daarmee plaats.

Ons laand ons luu

Volgens actievoerder Albert Heidema van 'Ons laand ons luu' heeft de NAM toegezegd alles op alles te zetten om te voorkomen dat er zich nieuwe incidenten voordoen.

Ook wordt volgens hem gekeken naar de vergunningen, wat precies wel en niet mag op het terrein.

Burgemeester Beukema

Ook burgemeester Gerard Beukema van Delfzijl was bij het gesprek. Volgens Heidema vormt de burgervader straks de schakel tussen de NAM en de actiegroep. Ook moeten omwonenden en andere betrokkenen vaker geïnformeerd worden.

Nog even duren

De actievoerders gaan nu in overleg of ze de blokkade wel of niet opheffen. 'Dat kan morgen, overmorgen of misschien wel volgende week worden', zegt Heidema. Het kan dus nog wel even duren.

De NAM reageert nog niet op de uitkomsten van het gesprek.