Donar komt dramatische start niet te boven en verliest ongeslagen status

Donar heeft woensdagavond de eerste nederlaag in de groepsfase van de Europe Cup geleden. In het Belgische Charleroi was Spirou met 92-64 veel te sterk. De Groningers keken na een zeer slecht begin op het dieptepunt tegen een 24-1 achterstand aan.

Herstel

De eerste veldscore kwam bij deze stand op naam van Shane Hammink. Na tien minuten basketbal was het 26-10 voor de thuisploeg. Donar herstelde zich in het tweede kwart. De schoten begonnen te vallen en er werd scherper verdedigd.

Het tij niet gekeerd

Bij rust was het 44-32. In het derde kwart begon Donar nog aardig, maar al snel nam het sterke Spirou het initiatief weer helemaal over en kon zich offensief uitleven. De ploeg van coach Erik Braal bleef tegen de vroeg opgelopen achterstand aan knokken, speelde erg slordig en had de zaken defensief niet op orde.

Topscorers

Topscorers aan de kant van Donar waren Shane Hammink en Sean Cunningham met allebei vijftien punten. Jordan Callahan was goed voor acht punten.

Derde plaats

Donar zakt door deze nederlaag naar de derde plaats in groep C van de Europe Cup met vijf punten uit drie duels. Spirou en Pinar hebben overigens ook vijf punten dus het kan nog alle kanten op in deze poule. Istanbul BBSK staat op drie punten. De nummers 1 en 2 gaan naar de tweede ronde.

Uit tegen Istanbul

Volgende week woensdag speelt Donar de uitwedstrijd in en tegen Istanbul. Ook dit duel begint om 18:00 uur. Eerst wacht aanstaande zaterdag in de competitie de uitwedstrijd voor de Groningers tegen Den Helder Suns.

