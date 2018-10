Partijen willen wel gratis grofvuil ophalen, maar nu nog niet

Vanaf januari 2019 willen bijna alle huidige politieke partijen in de Groninger gemeenteraad het grofvuil weer gratis ophalen bij de Stadjers.

De partij Stad en Ommeland wil daarom nu al een raadsvoorstel laten schrijven waar de nieuwe gemeenteraad mee aan de slag kan. Maar de gemeenteraad ziet dat niet zitten.

Nu al aan het werk zetten

Amrut Sijbolts (Stad en Ommeland) deed de poging nadat hij alle verkiezingsprogramma's van de partijen had gelezen. 'Bijna alle partijen, met uitzondering van D66, willen het grofvuil gratis ophalen.'

Zijn partij wil daarom de ambtenaren nu al aan het werk zetten. Niet alleen de raad, maar ook de wethouder vindt dat te vroeg.

Breder trekken

Wethouder Joost van Keulen ziet het niet zitten om alvast op de troepen vooruit te lopen. Hij wil het ophalen van grofvuil in een breder pakket betrekken, waarbij onder meer Diftar (gescheiden inzameling) wordt betrokken.



'Om er nou één ding uit te halen lijkt mij op dit moment niet verstandig. We willen dit dus echt overlaten aan de nieuwe raad.'



In het verleden werd het grofvuil in de stad twee keer per jaar gratis afgehaald bij de Stadjers. Stad en Ommeland wil dat opnieuw. Het is het huidige college dat de maatregel terugdraaide.

Geen steun

D66, PvdA, GroenLinks, Partij voor de Dieren en VVD gaven geen steun aan de oproep van Stad en Ommeland.



'Gratis bestaat niet', zegt VVD-raadslid Max Blom. 'Iemand moet de rekening betalen daarom stemmen we tegen.'



Ook de PvdA vindt het nu nog te vroeg om raadsvoorstel te laten schrijven voor de nieuwe gemeenteraad. 'Zo tegen de verkiezingen is het natuurlijk prematuur om daar nog heisa over te maken', zei raadslid Jan Pieter Loopstra.

