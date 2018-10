Mike te Wierik: 'Minimaal 17 punten voor de winterstop'

Met tien duels gespeeld en vier punten bezet FC Groningen de laatste plaats in de eredivisie. Toch is aanvoerder Mike te Wierik overtuigd dat de FC de weg omhoog gaat vinden.

'Als we voortaan spelen met de inzet, power en passie die we tegen PSV lieten zien, dan ben ik ervan overtuigd dat we meer punten gaan pakken.'

Met Heracles Almelo verloor Mike te Wierik (26) in 2014 de eerste zeven duels van het seizoen. Je kunt dus kunnen zeggen dat hij wat dat betreft een ervaringsdeskundige is.

Simpeler

'Met Heracles zijn we toen wat simpeler gaan spelen. We hebben afgesproken om dat nu ook met Groningen te gaan doen. We gaan in ieder geval tot de winterstop met een vaste kern en formatie spelen. Als er een rechtsback uitvalt, dan komt er een rechtsback voor terug. We gaan dan niet meer het systeem aanpassen', vertelt Te Wierik.

FC Groningen heeft het hele seizoen al moeite om via de middenvelders de aanvallers te bereiken. Dat is een reden om nu wat anders te gaan voetballen. Daarom is in samenspraak met de spelers en staf besloten om tot de winterstop 4-4-2 te spelen.

Lange bal

'Ik vind het geen schande dat we nu vaker de lange bal gaan spelen. We moeten nu gewoon punten gaan halen en het maakt me niet uit hoe we dat gaan doen. In de winterstop kunnen we dan gaan kijken wat er moet gebeuren', zegt de aanvoerder.

'We hebben met elkaar gezegd: We willen nu één ding wat het beste bij ons past. Dat willen we finetunen en daar resultaten mee halen. Dat is nu ook de enige remedie. Zeker in de situatie waar we nu in zitten.

Daar discussieer je ook met de trainer over en ik hoop dat we vrijdag dan kunnen beginnen met drie punten.'

Crisis?

'Crisis wordt je vaak aangepraat. Zo gaat dat. Natuurlijk staan we er echt slecht voor, dat ziet iedereen. We hebben nog tijd genoeg om het recht te zetten. Maar het moet niet te lang duren, want dan kom je echt in een negatieve spiraal terecht', vervolgt te Wierik.

'We moeten minimaal zeventien punten halen voor de winterstop, daar moet je naartoe. Dat zal niet gemakkelijk worden. Je moet er nog dertien halen. De toekomst moet uitwijzen of we daartoe in staat zijn.

We hebben alles nog in eigen hand, dat is prettig, maar het nu wel een keer gaan gebeuren. Je moet ook niet denken dat je niet kan degraderen. Kijk maar naar Twente vorig seizoen.

Niks verloren

Er is nog niks verloren, maar het is zeker vijf voor twaalf. Hoe langer je in deze situatie blijft, hoe moeilijker het wordt. Als groep hebben we daar ook vertrouwen in, maar je staat niet voor niets op deze plek.'

'Er zal ook wel wat ervaring bij moeten, want we hebben gewoon heel veel jonge spelers. Die maken natuurlijk hun fouten en dat moet ook mogen, maar dat gaat met pieken en dalen. In het veld zijn ze voornamelijk bezig met zichzelf, want daar hebben ze de handen vol aan'.

Ervaren speler

'Sommige dingen gaan gewoon gemakkelijker aan de hand van een ervaren speler. Het is een goede leerschool, maar ze moeten wel snel stappen gaan maken. Daar zijn wij natuurlijk ook bij gebaat.'

Lees ook:

- FC Groningen-duo geselecteerd voor Jong Oranje

- FC Groningen gaat op de valreep onderuit door treffer van Dumfries