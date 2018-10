Deel dit artikel:













Raad Stad wil autoparkeerplaatsen in centrum inruilen voor fietsparkeerplaatsen (Foto: Gijs Meester/RTV Noord)

Een deel van de huidige autoparkeerplaatsen in de Haddingestraat en Pelsterstraat in het centrum van de stad Groningen moet worden vervangen voor fietsparkeerplaatsen. Dat wil een meerderheid in de Groninger gemeenteraad.

Student en Stad diende woensdagavond een motie in die vraagt om het verwijderen van de parkeerplekken in de huidige vorm. De beide straten grenzen aan de Vismarkt. Fietsprobleem De stad heeft te kampen met een fietsprobleem. Er zijn te weinig parkeerplekken voor de fietsen. Het stadsbestuur denkt daarom aan een parkeergarage voor fietsen onder de Vismarkt. Ook is er ruimte gevonden voor extra fietsenstallingen. Er lopen onder meer gesprekken met de eigenaar van het voormalige V&D pand. In die kelder zou ruimte zijn voor zo'n 1500 fietsen. In totaal moet er ruimte worden gezocht voor parkeerruimte voor zesduizend fietsen in de binnenstad.

Vismarkt in de knel De gemeenteraad denkt dat er op korte termijn problemen ontstaan met geparkeerde fietsen rond de Vismarkt. De Haddingestraat en Pelsterstraat worden goede opties gevonden om fietsers te laten parkeren.



De wethouder staat ook achter het voorstel. Hij gaat in gesprek met de bewoners van de beide straten. Lees ook: - Raad Groningen dubt nog over fietsparkeergarage onder Vismarkt

