Braal: 'Dit was Donar-onwaardig'

Donar-coach Erik Braal was erg teleurgesteld in de uitkomst van het duel tegen Spirou (92-64 nederlaag). Hij wist niet meteen de vinger op de zere plek te leggen aangaande de slechte start van zijn ploeg.

Geen verklaring

'Ik heb nu geen verklaring voor onze slappe start. Verdedigend slecht, we gooiden veel onnodige ballen weg. Donar-onwaardig zou ik bijna willen zeggen want we kunnen veel beter.'

Heel zwak

'Het was heel zwak van onze kant. Ik heb geprobeerd met twee time-outs in het eerste kwart het tij nog te keren, maar de schade was zo groot (24-1) dat we daar steeds tegen aan zijn blijven knokken. De meegereisde supporters hadden een mooiere wedstrijd verdiend,' besluit Braal.

Terug naar de tekentafel

Arvin Slagter was duidelijk met zijn oordeel over de prestatie van de ploeg woensdagavond. 'De teleurstelling is groot, je wilt niet op deze manier verliezen. Terug naar de tekentafel en kijken waar we kunnen verbeteren.'

Slechte start

Slagter had gezien dat Donar twee keer slecht gestart was, aan het begin van de wedstrijd en in het derde kwart. 'We waren vandaag niet goed genoeg. Dan gaat het heel hard en wordt het verschil dertig punten. We misten veel, gooiden de bal onnodig weg. Die combinatie samen is dodelijk en dan krijg je zo'n uitslag,' aldus Slagter.

