Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Afvalbult in brand gestoken in kelderbox van flat (Foto: Dennis Venema)

In de Staringstraat in Hoogezand heeft woensdagavond brand gewoed in een kelderbox van een flat.

Onbekenden hadden een bult met afval in brand gestoken. Daardoor stond de kelder vol rook. De bewoners van de bovenliggende portiek verlieten meteen hun woning. De brand was snel onder controle. De schade viel mee.