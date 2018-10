Deel dit artikel:













Enorme maan zweeft in de Groninger binnenstad (Foto: Dennis Venema)

'Fly me to the moon', zong Frank Sinatra. In de Groninger binnenstad hoef je dan niet ver te vliegen. Op het Waagplein zweeft namelijk een enorme kunstmaan.

Voorbijgangers vergapen zich aan het kunstwerk Museum of the Moon van de Engelse kunstenaar Luke Jerram. Zeven meter De maan heeft een diameter van zeven meter en elke centimeter van de kunstmaan is op de echte maan vijf kilometer. Excursie De maan zweeft boven het Waagplein in het kader van festival Let's gro. Speciaal voor het festival organiseert de Rijksuniversiteit Groningen op gezette tijden een 'excursie naar de maan'.