Stad wil noodopvang voor 750 internationale studenten

De Groninger gemeenteraad wil dat de gemeente samen met de Rijksuniversiteit en de Hanzehogeschool gaat zorgen voor een noodopvang voor 750 internationale studenten.

De opvang moet klaar zijn als het studiejaar in 2019 van start gaat. Raadsleden zijn al langere tijd ontevreden over de manier waarop de woningnood onder internationale studenten bij het begin van het studiejaar wordt aangepakt.

'Dit is nu al voor het derde studiejaar op rij het geval', zegt D66-raadslid Carlo Schimmel over het woningtekort.



Huurprijs is kostendekkend

Het verzoek voor een noodopvang voor 750 studenten komt van D66, de partij diende woensdagavond een motie in om de opvang te realiseren. De opvang moet er komen vanaf halverwege augustus 2019 tot begin november.

De prijs van de opvang moet volgens een raadsmeerderheid enkel kostendekkend zijn en daarmee dus zo laag mogelijk voor de student.



Carlo Schimmel benadrukt dat het plan voor de noodopvang geen definitief plan is maar een tijdelijk. 'Bouwen, dat is de enige oplossing', aldus het raadslid.



'Volkomen terecht'

Wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) vindt het plan 'volkomen terecht.' Hij waarschuwt de raadsleden ook alvast: 'Zoals het nu lijkt is de vraag naar woningen volgend jaar niet anders dan nu. De kans is dus groot dat we weer met een vergelijkbare situatie te maken krijgen.'



'Waarom een lage prijs?'

Het CDA snapt niet waarom de prijs van de noodopvang zo laag mogelijk moet zijn. 'Een vergelijkbare prijs van die van een kamer in Groningen lijkt me toch redelijk', zegt Herman Pieter Ubbens. 'Mensen kiezen er zelf voor om op de bonnefooi naar Groningen te komen.'



Volgens D66 is en blijft het een noodopvang: 'Het is een gebaar van schappelijkheid omdat mensen geen woning kunnen vinden. We hoeven hier niet aan te verdienen', zei Schimmel aan het eind van zijn betoog.



Geen tenten meer

De politiek gaat ervan uit dat studenten die geen vaste verblijfplaats kunnen vinden dat vanaf november wel kunnen. De kwaliteit van de tijdelijke kamer moet volgens raadsleden van voldoende niveau zijn en het gebruiken van een tent als noodopvang is uit den boze.



De opvang in tenten was aan het begin van het huidige studiejaar een noodgreep van de RUG en Hanze. De onderwijsinstellingen lieten onlangs al weten dat de tenten niet weer gaan terugkeren, onder meer omdat ze dat 'geen goed aanbod' vonden.



Deadline van 1 mei

De fractie van coalitiepartij GroenLinks kreeg tijdens de hoorzitting over de kamernood niet de indruk dat de onderwijsinstellingen echt iets willen doen aan de kamernood. 'De RUG en Hanze lijken het probleem wat luchtig op te nemen', zegt raadslid Petra Brouwer.

'Ze blijven doorgaan met het aannemen van studenten na 1 mei. Terwijl daar de deadline ligt voor inschrijvingen. Er zijn vast mogelijkheden om daar paal en perk aan te stellen.'



Ook de VVD haalt de mei-deadline aan. 'Studenten die zich na 1 mei inschrijven kunnen worden geweigerd, maar onderwijsinstellingen maken daar geen gebruik van', zegt Max Blom.



Gemeente wil geen stop opleggen

Volgens de wethouder is de situatie niet zo erg dat de gemeente moet ingrijpen als het gaat om het aantal studenten dat naar Groningen komt. 'Studenten kiezen bewust voor onze stad'.

'Ze zijn dus niet altijd slachtoffer van gewiekste marketingcampagnes. Er zullen om heel veel redenen studenten blijven kiezen voor Groningen', aldus Roeland van der Schaaf.



Juni 2019

De gemeenteraad van Groningen wil voor 1 juni 2019 weten hoe het ervoor staat met de noodopvang voor 750 internationale studenten. Er was geen enkele partij die tegen het plan stemde.