Onderzoek naar activiteiten van Cultuurhuis De Klinker

Een onafhankelijke bezwarencommissie gaat onderzoek doen naar de horeca-activiteiten van cultuurhuis De Klinker in Winschoten.

Volgens de Oldambtster afdeling van Koninklijke Horeca Nederland organiseert het cultuurhuis evenementen die in strijd zijn met de vergunning.

De horeca-afdeling en de gemeente Oldambt stonden dinsdagavond tegenover elkaar tijdens een hoorzitting. Het handhavingsbeleid van de gemeente Oldambt staat ter discussie. Twee mensen van De Klinker, onderwie directeur Leo Hegge, waren aanwezig.

'Categorie drie'



Volgens Arjan Kenter 'gebeuren er dingen die niet kunnen'. Hij is voorzitter van de afdeling Oldambt van Koninklijke Horeca Nederland.

Horeca-activiteiten zijn onderverdeeld in drie categorieën, van lichte tot zware horeca. Oftewel: van broodjeszaak en koffiebar tot discotheek en partycentrum. De Klinker mag volgens haar vergunning 'lichte en middelzware horeca' bedrijven. Voor 'zware horeca' is geen vergunning.

'Zware horeca'

Toch vindt er 'zware horeca' plaats in De Klinker, meent Kenter. Zo werd er twee weken geleden bijvoorbeeld een disco-avond georganiseerd in het cultuurhuis. Volgens Kenter valt zo'n evenement in categorie drie. Hegge vindt dat het een 'cultureel evenement' is.

'Wij mogen dit volgens de vergunning organiseren', meent Hegge.

Commissie



Een driekoppige commissie, bestaande uit juristen, gaat zich daar nu over buigen. De juristen houden daarnaast ook de vergunning voor het oppervlakte tegen het licht. Die komt niet overeen met het werkelijke aantal vierkante meters dat gebruikt wordt voor horeca in De Klinker.

'Maar wij hebben een paar weken geleden een nieuwe vergunningsaanvraag ingediend', zegt Hegge. 'Dus dat wordt opgelost.'

Langer gesteggel



De Oldambtster tak van Horeca Nederland en de gemeente Oldambt zijn het al langer oneens over activiteiten in De Klinker. Kenter noemt het cultuurhuis 'oneerlijke concurrentie'.

De gemeente Oldambt wil weinig kwijt over het onderwerp. De gemeente wil het besluit van de commissie afwachten. 'Ondertussen hebben wij goede gesprekken gehad met beide partijen over de situatie. Wij hopen dat we samen tot goede afspraken kunnen komen', laat de gemeente weten.

Vier tot zes weken

De commissie moet binnen vier tot zes weken met haar advies komen. De gemeente is niet verplicht het advies op te volgen.

