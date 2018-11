Gemeente nodigt Lopsters uit voor snel internet

Bewoners van 524 adressen in Loppersum zijn door de gemeente uitgenodigd om zich te abonneren op snel internet.

Wie dat voor 7 december doet, wordt gratis aangesloten, maar zit dan wel vast aan een abonnement.

Subsidie

De provincie Groningen telt 13.687 adressen waar nog geen snel internet is. Dankzij een lening van de provincie en een subsidie van Economic Board Groningen en de NCG (Kansrijk Groningen) kan daar nu wel snel internet worden aangelegd. Voorwaarde is wel dat minimaal de helft van de adressen mee doet.

Informatiebijeenkomst

Wie na 7 december toegang tot snel internet wil moet de aansluiting zelf betalen. De kosten daarvoor kunnen oplopen tot duizenden euro's.

Het bedrijf dat de aanleg verzorgt, Rodin Broadband Groningen, houdt op 13 november een informatiebijeenkomst in Boerderij De Diek'n in Zeerijp over dit plan.