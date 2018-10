Onderzoek naar opknapbeurt woonschepenhaven komt er niet

Bijna de voltallige oppositie van de gemeente Groningen wil onderzoeken of de opknapbeurt van de woonschepenhaven in Groningen juist is verlopen. Toch komt het onderzoek er niet. Er is geen raadsmeerderheid voor te porren. Ook verantwoordelijk wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) vindt een onderzoek niet nodig. Hij baalt er van dat de raadsleden geen genoegen nemen met zijn uitleg. Van

der Schaaf vindt dat de haven op een juiste manier is opgeknapt.

'We zijn al eerder tot de conclusie gekomen dat de aannemer het werk heeft gedaan zoals we hebben afgesproken.'



Ontevreden bewoners

De gemeente heeft de woonschepenhaven laten opknappen voor 6 miljoen euro. Vorig jaar zijn de werkzaamheden afgerond. Meerdere bewoners vinden dat die opknapbeurt is uitgedraaid op een fiasco. Het woonschepencomité in de stad onderschrijft dat. Ze zijn blij met de opknapbeurt, maar hadden er meer van verwacht.



Bewoners hebben te kampen gehad met de riolering en de gas- en watervoorziening. Ook de aanpak van de buitendijk is niet volgens verwachtingen verlopen. De aannemer is ook in conflict gekomen met enkele bewoners.

Toen besloot de aannemer de stekker uit het project te trekken. Toen was de zogenoemde revitalisering van de haven al wel bijna afgerond.



Vraag naar onderzoek

Meerdere politieke partijen staan aan de zijde van de woonschepenbewoners. 'Wij hebben zelf de niet afgeronde werkzaamheden gezien', zegt Jimmy Dijk (SP). 'We zijn dus geschrokken van de defensieve houding van de wethouder. Hij wuifde de bezwaren van de bewoners weg. Het probleem moet opgelost worden'.



Ook coalitiepartij GroenLinks is ontevreden over de aanpak in de woonschepenhaven. 'Ik heb geconstateerd dat de riolering, elektriciteitskasten en gasleidingen niet in orde zijn. Om de sluisdeuren dicht te doen moet je capriolen uithalen', aldus Petra Brouwer.

Ze wil dat de hygiëne in de haven en de veiligheid van de bewoners wordt gewaarborgd.

Afgescheept

'Bewoners worden gewoon afgescheept', vindt Amrut Sijbolts (Stad en Ommeland). 'Ze worden weggezet als mensen die hun zin niet zouden krijgen. Ik vind dat het college veel meer moet doen om de bewoners tegemoet te komen.'



Wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) kan zich niet geheel vinden in de lezing van meerdere politici. 'Wij hebben de haven niet benaderd als een tweedehandswijk. We zijn buitengewoon zorgvuldig geweest.' Hij laat weten dat het punt van de sluisdeuren wordt opgelost.

Boemerang

Volgens Van der Schaaf zijn er dan ook maar twee punten die opgelost moeten worden. 'Het kan natuurlijk best zijn dat er zaken niet op orde zijn, dat is in elk woonwijk zo, maar de revitalisering is gewoon afgerond.'



ChristenUnie-voorvrouw Inge Jongman verwacht dat het afschieten van het onderzoek geen goede zet is geweest. 'De discussie gaat nu niet liggen. Er blijft onduidelijkheid. Dit krijgt de wethouder als een boemerang weer terug.'

