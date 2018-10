Elfduizend bezoekers van Werkfestival Groningen maken 4600 afspraakjes

Ruim elfduizend werkzoekenden hebben woensdag ruim driehonderd werkgevers getroffen op het Werkfestival op het Suikerunieterein in Groningen. Dat heeft ruim 4600 vervolgafspraken opgeleverd tussen werkgevers en werkzoekenden.

Foodtrucks

Het Werkfestival bood banen in onder meer de zorg, bouw en techniek, dienstverlening, horeca en logistiek. terwille van de sfeer waren er behalve werkgevers en werkzoekenden ook foodtrucks, een reuzenrad, verschillende activiteiten zoals een rollatorrace, een kruiwagenspel, Virtual Reality bij Defensie en een operatietafel.

Voorbeeld

Volgens de Groningse wethouder Roeland van der Schaaf is het festival zo succesvol dat een vervolg voor de hand ligt: 'Dit moeten we over twee jaar weer doen. Maar dat niet alleen, ik weet zeker dat andere arbeidsmarktregio's dit voorbeeld zullen volgen. Dit is de eigentijdse manier om werkgevers en werkzoekenden met elkaar in contact te brengen.'

Vervolgafspraken



Matthijs Huberts, werving en selectieadviseur bij KPN: 'Het grote voordeel van het Werkfestival is dat wij op een laagdrempelige manier mensen hebben kunnen benaderen en de vooroordelen hebben kunnen wegnemen. Daardoor hebben wij op één dag 80 concrete vervolgafspraken gemaakt. Dit was anders nooit gelukt!.'