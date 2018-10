Colleges komen met overdracht voor nieuwe gemeente Het Hogeland

Dring het financiële tekort in de zorg zo snel mogelijk terug, zet in op de bereikbaarheid van het gebied en omarm initiatieven vanuit de dorpen.

Het zijn maar een paar van de vele adviezen die de colleges van Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond geven in hun overdrachtsdocument.

De Staat van het Hogeland

Op 1 januari houden de vier gemeenten op te bestaan en vormen ze de nieuwe gemeente Het Hogeland. In het document: 'De Staat van het Hogeland' beschrijven de collegeleden de ontwikkelingen, opgaven en uitdagingen van de het gebied.

'We hebben ook aangegeven hoe er met de opgaven en ontwikkelingen omgegaan kan worden. Ik zeg het nadrukkelijke op die manier omdat het aan de nieuwe raad en het college is om daar uiteindelijk richting aan te geven', zegt burgemeester Koos Wiersma.

Lastige vraagstukken

'Er zijn lastige vraagstukken over de kosten van de jeugdzorg. En er worden in het document suggesties gedaan hoe daar mee omgegaan kan worden' zegt Wiersma.

Verder kan het volgens hem als een soort spoorboekje gebruikt worden bij de onderhandelingen van een nieuwe coalitie.

Er is ook een grote lijst toegevoegd aan het document van projecten die er in de gemeenten zijn en aandacht blijven verdienen. Het overdrachtsdocument is aangeboden aan alle partijen die meedoen aan de verkiezingen.