Weer brand bij Hoofdstation in Stad De brandweer blust de auto in de Davidstraat (Foto: 112 Groningen/Patrick Wind)

In de Davidstraat in Stad brandde in de nacht van woensdag op donderdag een auto uit. Het gebied rond het Hoofdstation wordt al langer geteisterd door branden.

Tussen 4 en 22 oktober gingen meerdere scooters, auto's en fietsen in vlammen op. Ook in de Davidstraat was het al een keertje raak. Branden in kaart De politie bracht de branden in kaart en zoekt getuigen. Op de kaart staat de autobrand van woensdagnacht nog niet vermeld.

