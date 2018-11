Bedenkster tweede rondweg: 'In Groningen is het chaos en drama'

Politica Geertje Dijkstra-Jacobi uit Grijpskerk 'was helemaal verheugd' toen ze hoorde dat de provincie een tweede rondweg aan de westkant van de stad gaat onderzoeken. Een plan waar zij zich jarenlang hard voor maakte.

'Tien jaar geleden hebben we bedacht dat er een nieuwe weg moest komen vanaf Nieuwklap naar Westpoort, omdat het verkeer daar altijd vaststaat', vertelt Dijkstra-Jacobi. Namens de VVD was ze destijds actief in de gemeente Zuidhorn. Momenteel zit ze bij de lokale partij VZ Westerkwartier.

Ik ben van oorsprong een boerendochter en denk: gebruik gewoon je boerenverstand Geertje Dijkstra-Jacobi - VZ Westerkwartier

Dat het plan voor een tweede rondweg na jaren van stal wordt gehaald, verbaast Dijkstra-Jacobi niet. 'Soms is het heel frustrerend dat dingen heel lang duren. Als je ziet dat het gaat leven en meerdere partijen het overnemen, dan word je daar natuurlijk dolenthousiast van.'

Meer asfalt of veel fijnstof?

'Ik ben van oorsprong een boerendochter en denk: gebruik gewoon je boerenverstand. Je kunt wel zeggen dat je niet meer asfalt wilt, maar veel fijnstof als het verkeer vaststaat, wil je ook niet.'

In Groningen is het chaos en drama Geertje Dijkstra-Jacobi - VZ Westerkwartier

Het onderzoek naar een tweede rondweg is volgens de Grijpskerkster een eerste stap. Ze heeft goede hoop dat de weg er daadwerkelijk komt. 'In Goningen is het chaos en drama. Je moet kijken hoe je op een goede manier de nieuwe rondweg kan aanleggen. Ik blijf erin geloven. Als je er niet in gelooft, wordt het niks.'

Lees ook:

- Lopend Vuur: Laat die tweede rondweg om Stad maar komen

- Onderzoek naar tweede ring aan westkant Stad