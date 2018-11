Jongerencentrum Jimmy's gered; subsidie verlengd

Jongerencentrum Jimmy's in Winschoten is voor in elk geval een jaar gered. De subsidie van de gemeente Oldambt wordt toch verlengd.

Jimmy's kreeg drie weken geleden nog te horen dat het niet meer hoeft te rekenen op een bedrag van 69.000 euro.

Gered



De coalitie in de gemeente Oldambt heeft het voorstel gedaan om de subsidie toch weer in het leven te roepen. 'Hier even de stekker uittrekken, dat gaat te ver', zegt Partij voor het Noorden-voorman Jurrie Nieboer. 'Wij vinden het ook niet gepast dat een instelling twee maanden voor het einde van het jaar te horen krijgt dat het geen geld meer krijgt.'

Het bedrag moet uit de algemene reserve betaald worden.

Goede signalen



PvdA-fractievoorzitter Alida Michels hoort veel goede berichten over het jongerencentrum. 'Wij krijgen heel veel goede signalen. Maar alleen verhalen zijn niet genoeg. Wij willen een evaluatie van Jimmy's.'

Nieboer vult aan: 'Wij zijn benieuwd tot in hoeverre Jimmy's een preventieve rol speelt in de jeugdzorg. Voor 1 juli willen wij dat duidelijk hebben.'

Jimmy's



Jongeren komen naar Jimmy's om bijvoorbeeld huiswerk te maken of, als daar behoefte aan is, over hun problemen te praten. Volgens het jongerencentrum komen dagelijks zo'n twintig jongeren over de vloer. Het centrum zegt jaarlijks ongeveer zevenhonderd jongeren te bereiken.

