Eerste vrouwenstudentenvereniging van Nederland houdt reünie: 'We waren behoorlijk ambitieus'

Zo'n vierhonderd oud-studentes van de eerste vrouwenstudentenvereniging in Nederland verzamelen zich donderdag in de Martinikerk voor een reünie.

Het is vandaag precies 120 jaar geleden dat de vereniging, Magna Pete, in Groningen werd opgericht. De reden: Vindicat liet in die tijd geen vrouwen toe. 'Je kunt het je nu niet meer voorstellen. De tijden zijn echt veranderd', vindt Tense Maats, voorzitter van de reüniecommissie.

Ambitieus

De naam, Magna Pete, betekent 'streef naar het grote'. 'Behoorlijk ambitieus hè. Maar een goed begin is het halve werk', vindt Maats.

De vereniging was daarmee een voorloper in Nederland. Maats: 'Vaak vinden ze dat we in Groningen achterlopen, maar in dit geval was dat niet zo.'

Duizenden studentes

Gedurende de jaren sloten zich duizend studenten aan. Maats ging in 1960 studeren en werd actief lid. Toen ze praeses was in 1966 meldden zich 300 eerstejaars studentes aan.

Toch 'verdween' Magna Pete in 1970. Het ging op in Vindicat. 'We hebben ons vaak afgevraagd waarom', weet Maats nog. 'Maar zo ging het eigenlijk in het hele land. Er is tegenwoordig nog maar een vrouwenstudentenvereniging over, in Utrecht.'

Elk jaar een verhaal

Toch leeft Magna Pete nog steeds onder Vindicat-leden, benadrukt Maats. 'Welk Vindicat-meisje je ook vraagt, iedereen heeft gehoord van Magna Pete. We vertellen nog steeds ook elk jaar een verhaal. En als reüniecommissie hebben we ook regelmatig overleg met Vindicat. Zo leeft het wel, terwijl we er niet meer zijn.'

Zo'n 75 van die 'Vindicat-meisjes', zoals Maats ze noemt, helpen donderdag ook mee bij de reünie. Mannen zijn niet welkom. 'Ja, ze hebben geholpen met het klaarzetten van alles. En er is een man bij die de techniek verzorgt, want dat kunnen wij niet zelf.'

Enthousiasme

De voorbereidingen voor de reünie zijn twee jaar geleden begonnen. Maats werd blij verrast door het enthousiasme voor de bijeenkomst. 'We hadden niet verwacht dat er zoveel mensen zouden komen.'

Zoals vaker bij een reünie, zijn de meeste bezoekers al aardig op leeftijd.'Maar we zijn nog jong van geest hoor', voegt Maats eraan toe bij Edwin op Noord.