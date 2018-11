Het is een mooie kersttraditie bij RTV Noord: Cunera van Selm gaat op pad met de Kerstbus. De uitzending is dit jaar op Eerste en Tweede Kerstdag.

De voorbereidingen zijn inmiddels begonnen. Vanaf nu kan je mensen die volgens jou een bezoek van de Kerstbus verdienen aanmelden via kerstbus@rtvnoord.nl

Hart onder de riem

Wil jij iemand een hart onder de riem steken? Iemand die getroffen is door ziekte of andere tegenslag? En heb je een bijzonder idee om die persoon te verrassen? Laat het ons weten.

Compliment

We zijn ook op zoek naar mensen die een compliment verdienen. Mensen die altijd voor anderen klaar staan, in hun werk of als vrijwilliger. Die zichzelf het liefst wegcijferen, en juist daarom wel eens in het zonnetje gezet mogen worden.

Meld iemand aan voor de Kerstbus via kerstbus@rtvnoord.nl. Alvast bedankt, en tot ziens op Eerste en Tweede Kerstdag!