Rijksstraatweg in Glimmen afgezet na gaslek (update)

De brandweer heeft drie huizen aan de Rijksstraatweg in Glimmen ontruimd en de straat afgezet na een gaslek.

Het gaslek is ontstaan ter hoogte van de Meidoornlaan in het dorp.

De brandweer heeft de omgeving afgezet en Enexis heeft het gaslek gedicht. Woningen in de buurt worden gelucht.

De verwachting van de brandweer is dat mensen snel weer naar huis mogen.

Op basis van informatie van de brandweer werd eerst gemeld dat het gaslek ter hoogte van de Hortus in Haren was ontstaan. Dit is later gecorrigeerd.