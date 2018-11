Raad Ten Boer wil nieuw onderzoek Onderzoeksraad voor Veiligheid

De voltallige gemeenteraad van Ten Boer roept de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) op een nieuw onderzoek te doen naar de veiligheidssituatie in Groningen. De raad heeft daar een brief over gestuurd naar voorzitter Tjibbe Joustra van de OvV.

De raadsleden in Ten Boer maken zich zorgen over de veiligheid van hun inwoners en van die in de rest van het aardbevingsgebied. Ze stellen onder meer dat tot op de dag van vandaag onduidelijk is welke 1500 huizen precies als onveilig worden bestempeld.

Geen enkele garantie

'Er is ook geen enkele garantie dat de gaswinning spoedig naar beneden bijgesteld wordt', zo staat in de brief. De gemeenteraad vraagt daarom om een update. Zij wordt daarin gesteund door het Groninger Gasberaad, dat ook graag een vervolg ziet op het onderzoek van de Onderzoeksraad.

'De vorige keer liet de OvV zien dat de veiligheid nooit een rol heeft gespeeld in de gaswinning', zegt raadslid Rita Pestman (PvdA). 'Het lijkt ons nog steeds dat de veiligheid in het geding is.'

Kans niet heel groot

Toch lijkt de kans op een nieuw onderzoek niet heel groot, laat de OvV weten zonder direct op dit nieuwe verzoek in te gaan. 'Wij zijn een voorval-gebonden onderzoeksraad en we doen vervolgonderzoek', laat een woordvoerder weten. 'Dat hebben we in Groningen allebei gedaan.'

De OvV rapporteert aan de samenleving en kan geen sancties opleggen. 'Voor ons is het steeds de afweging: als we onderzoek doen naar hetzelfde, komen we dan tot andere aanbevelingen? Dat is niet vaak het geval.'

Toch stuurt Ten Boer de brief. 'Ik denk ook dat de kans niet heel groot is', zegt Pestman. 'Maar het moet gewoon gebeuren. Daarom deze brief.'

