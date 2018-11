Lopend Vuur: 110 is hard genoeg op de snelweg

Voor regeringspartij D66 is verlaging van de maximumsnelheid op snelwegen een optie, als dat helpt om de uitstoot van CO2 in ons land de komende jaren terug te dringen.

Fractievoorzitter Rob Jetten zei dat woensdag tijdens een debat in de Tweede Kamer over het klimaat.

Nederland moet als land meer doen om de uitstoot van CO2 terug te brengen. Voor D66 zou verlagen van de maximumsnelheid één van de opties zijn.

In het regeerakkoord is overigens afgesproken dat de bestaande maximumsnelheden in stand blijven. In ons land is 130 kilometer per uur de maximumsnelheid.

Ons Lopend Vuur van vandaag:



We vragen ons ook af wat jij dan een goede snelheid zou vinden:



Praat mee

Praat mee op onze facebookpagina of via 050-3188288. Je kunt ook stemmen via de Instagram-app in de Stories.

'Laat die tweede rondweg om Stad maar komen'

Dat was ons Lopend Vuur van woensdag. Een ruime meerderheid van 84% is het daarmee eens. Slechts iets meer dan 16% vindt de rondweg een goed plan.