Mahi start in de basis tegen Excelsior

Mimoun Mahi is hersteld van de griep en start vrijdagavond tegen Excelsior in de basis bij FC Groningen.

Jannik Pohl is door de rentree van Mahi zijn plek in de spits kwijt. Hij zit in Rotterdam op de bank.

Verder geen wijzigingen

Trainer Danny Buijs houdt de rest van zijn elftal intact is op te maken uit de laatste training.

Vorige week leek de FC lange tijd een punt uit het vuur te slepen tegen koploper PSV. Vlak voor tijd sloegen de Eindhovenaren alsnog toe: 1-2.

Vaste formatie

Aanvoerder Mike te Wierik gaf eerder al aan dat is besloten in elk geval tot de winterstop 4-4-2 te spelen. 'Als er een rechtsback uitvalt, dan komt er een rechtsback voor terug. We gaan dan niet meer het systeem aanpassen.'

