The Grone laat 'de pareltjes van Stad en Ommeland' zien

'See, Hear and Feel the North'. Met deze slogan rijdt een touringcar drie dagen als testrit langs Groningse trekpleisters. Vanaf begin volgend jaar toert The Grone 'voor het eggie'.

'De provincie zit vol met pareltjes die de moeite waard zijn om te bezoeken. Alleen het is best lastig om bezoekers al die plekken te laten zien', zegt Date Hoiting, een van de initiatiefnemers van de bus.

Stad en provincie verbinden

Reisbureauhouder Haskia Kramer vult aan: 'Ik heb gebieden zien ontwikkelen die minder interessant zijn dan Groningen. Toen dachten we: we moeten de provincie veel meer gaan verbinden met de stad.'

We kunnen het verhaal van Groningen vertellen in iedere denkbare vorm Date Hoiting -The Grone

Donderdag, vrijdag en zaterdag rijdt de bus testritten door de provincie tijdens festival Let's Gro. Vertegenwoordigers uit allerlei sectoren, zoals de overheid, het onderwijs en de culturele sector, stappen in.

Input

'We kunnen we alles gaan verzinnen, maar willen input van de mensen', zegt Kramer. 'De excursies die we voor ogen hebben, zijn zes uur durende excursie waar je drie of vier mooie bezienswaardigheden ziet.'

Bezoekers zijn in de stad, maar zien het ommeland niet Haskia Kramer -The Grone

'Maar welk verhaal wil je horen? Wil je meer weten over de vogels? Over de carillons? Over de borgen? En hóe wil je het horen? Al die kleine beetjes laten we in deze testritten zien.'

Uiteindelijk moeten de 'pareltjes' van Stad en Ommeland met elkaar verbonden worden, want 'bezoekers zijn in de stad, maar zien het ommeland niet'.

Bekijk hier The Grone van binnen en buiten