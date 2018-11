Britse nieuwsploeg filmt in aardbevingsgebied: 'Wat gebeurt hier?'

Hoog bezoek voor melkveehouder Peter Dekens in Sint Annen donderdag. Een nieuwsploeg van het Britse Channel 4 News maakt daar opnames.

De tv-ploeg, onder leiding van de Nederlandse producent Nanette van der Laan, verdiept zich in de aardbevingsproblematiek.

Melkveehouder Dekens is zo'n voorbeeld. Hij kampt al vijf jaar met schade. Onder meer de mestkelder heeft lekkage door bevingsschade.

'Wat gebeurt hier?'

Voor Van der Laan gaat er een wereld open in Groningen. 'Men, en dat geldt voor mij en ook voor de rest van Europa, weet er heel weinig vanaf. We begrijpen niet goed wat er gebeurt en wat de problemen inhouden', vertelt ze op het terrein in Sint Annen.

Ze hoopt met de reportage in beeld te brengen wat de bevingsproblematiek doet met mensen, met bedrijven, maar bijvoorbeeld ook met dieren. 'Wat doen aardbevingen bijvoorbeeld met de koeien?'

Ze zijn 2,5 week geleden begonnen met fracking bij Lancashire, een ander soort aardgaswinning Nanette van der Laan - producent

Fracking

Naast Dekens filmt Channel 4 News bij meerdere gedupeerden. 'Wij zijn ook bij een bewoonster van een rijksmonument geweest. Het huis had meerdere scheuren', vertelt Van der Laan.

Aanleiding voor de Britse zender om nu naar Groningen te komen, is een nieuwe ontwikkeling in Engeland. Van der Laan: 'Ze zijn 2,5 week geleden begonnen met fracking bij Lancashire, een ander soort aardgaswinning'.

'Klinkt bekend?'

Volgens Van der Laan veroorzaakt het fracking ook aardbevingen.

'Bewoners maken zich zorgen, ze weten er weinig van. Ze krijgen te horen: het zijn maar trillingen, je voelt het amper en je hoeft je geen zorgen te maken', vat de producent het samen. 'Dat klinkt voor jullie wel bekend, denk ik...'

Ze hoopt met de reportage inzicht te geven in de problematiek. 'Het is belangrijk dat ze in Engeland meer informatie hebben. Zodat ze de juiste vragen kunnen stellen.'

Van der Laan hoopt de reportage volgende week uit te zenden.

Lees ook:

- Boeren trekken aan de bel over bevingen: 'We voelen ons niet gehoord'