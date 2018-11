'Taart met heel veel slagroom' bij jongerencentrum Jimmy's

Ze kunnen hun geluk niet op bij jongerencentrum Jimmy's in Winschoten. Donderdagochtend kreeg Jimmy's te horen dat het opnieuw een subsidie krijgt van 69.000 euro.

'Toen ik op mijn telefoon keek, was ik in positieve shock', zegt begeleider Rozemarijn Knollema. Het centrum zou komend jaar geen geld krijgen, omdat de gemeente Oldambt krap bij kas zit.

Appgroep ontploft

'Dit is echt heel, heel belangrijk voor de jongeren, Winschoten en de hele gemeente. Wij zijn zo goed bezig. Om dat nou stop te zetten, zou echt vreselijk zijn', zegt Knollema.

Jimmy's heeft een appgroep die alleen voor werkgerelateerde zaken gebruikt mag worden. Knollema: 'Daar mag eigenlijk niet in gekletst worden, maar dat is vanmorgen flink gebeurd. Iedereen is zo blij dat wij door kunnen gaan.'

Grote verrassing

Het geldbedrag kwam als enorme verrassing voor het centrum. Knollema: 'Woensdag kwam de wethouder nog op bezoek op te vertellen dat wij de subsidie niet opnieuw krijgen, maar vanmorgen was het opeens helemaal anders. Ik moet het nog wel zien en het moet nog even gebeuren, maar dit is helemaal te gek.'

Heel veel slagroom

'Ik laat het vieren helemaal aan de jongeren over. Ik denk dat wij iets van taart gaan halen straks met heel veel slagroom erop', besluit Knollema.

