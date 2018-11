Deel dit artikel:













Politie controleert extra bij Hoofdstation na elfde brand in maand tijd De vorige maand in brand gestoken scooters op het station werden geblust met schuim (Foto: 112 Groningen)

De politie gaat extra surveilleren in het gebied rond het Hoofdstation in Stad. Woensdagnacht ging in de Davidstraat een auto in vlammen op. Het was de elfde brand in vier weken tijd.

Geschreven door Martin Cusiel

Redacteur

'De autobrand in de Davidstraat was dermate verwoestend dat het nog maar de vraag is of we überhaupt kunnen achterhalen of er sprake was van brandstichting of een technisch probleem', zegt woordvoerder Anne van der Meer. Hulp van omwonenden Bij vier van de eerdere branden was de brand eveneens te hevig om een oorzaak boven water te krijgen. 'Dat maakt het onderzoek lastig. We vragen omwonenden om extra alert te zijn en meteen 112 te bellen als ze iets verdachts zien. En als het kan: maak foto's en video's.' Ook roept de politie omwonenden op om beelden van beveilingscamera's te delen. Lees ook: - Weer brand bij Hoofdstation in Stad

