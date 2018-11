Rechtszaak schietincident Thialf uitgesteld

De behandeling van de rechtszaak over het schietincident bij schaatsstadion Thialf in 2017, waarbij de Groningse ondernemer Bert Jonker gewond raakte aan zijn hand, heeft opnieuw vertraging opgelopen.

Voor donderdag stond de inhoudelijke behandeling gepland bij de rechtbank in Leeuwarden. Voordat die verder kan, moet de uitleveringsbeslissing van de Spaanse autoriteiten op tafel komen, vindt de rechter.



Geschoten

Charles Reinier van der W. (58) wordt ervan verdacht op 7 januari 2017 op het parkeerterrein van Thialf in Heerenveen te hebben geschoten op Clafis-directeur en schaatssponsor Bert Jonker.

De verdachte werd in de zomer vorig jaar in Spanje aangehouden. In september volgde uitlevering aan Nederland.



Uitleveringsbeslissing

Waaróm de Spaanse autoriteiten toestemming hebben gegeven voor vervolging is nooit door het Openbaar Ministerie (OM) duidelijk gemaakt. Dit stelde de advocaat donderdag bij aanvang van de zitting.

Hij heeft meerdere keren om het document van de Spaanse uitleveringsbeslissing verzocht, maar dat niet gekregen. Om die reden besloot de rechter de zaak uit te stellen.



Nieuwe zittingsdatum

Er wordt op korte termijn gezocht naar een nieuwe zittingsdatum.

Jonker woont inmiddels overigens in Florida, waar hij een vestiging van zijn ingenieursbureau wil opzetten.

Lees ook:

- Thialf-schutter wordt ook verdacht van afpersing

- Beschoten Clafis-directeur vond reconstructie bij Thialf 'zeer heftig'

- Verdachte van schietpartij bij Thialf mag uit de cel