Miljoenentekort bij zorgorganisatie De Noorderbrug

Onvrede onder personeel, een hoog ziekteverzuim en een dreigend miljoenentekort. Zorgorganisatie De Noorderburg zit in de problemen. Interim-bestuurder Jeltje Schaverus moet de boel weer vlottrekken.

De Noorderbrug, een zorgorganisatie voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel en andere beperkingen, is actief in meerdere provincies. Het hoofdkantoor staat in Groningen.

Camara van der Spoel van FNV Zorg en Welzijn schetst de problemen bij de organisatie in de gehandicaptenzorg. 'De werkdruk is enorm hoog, het ziekteverzuim is hoog en er is veel verloop', vat ze samen.

Zelfsturende teams

Maar het grootste probleem is volgens haar de invoering van zogeheten zelfsturende teams. 'Dat werkt heel slecht. Mensen moeten problemen zelf oplossen. Maar als ze wat voorstellen, kan het niet. Daardoor zitten er heel veel negatieve kanten aan. Zo zijn de financiële kaders ook niet duidelijk', aldus Van der Spoel.

De vakbondsbestuurder denkt dat het terugdraaien van de zelfsturende teams een eerste oplossing zou zijn. 'Op sommige locaties werkt het wel, maar mensen willen maatwerk. Het idee is niet verkeerd, maar je moet ze dan wel faciliteren en financiële kaders geven.'

Dat ontbreekt nu en dat verhoogt de druk, aldus Van der Spoel. 'Het is in feite een bezuiniging geweest. De teams hebben er zelfs meer taken bijgekregen: Functioneringsgesprekken, sollicitatieprocedures, wmo-aanbestedingen bij de gemeente. Dat hoort niet bij directe zorg voor cliënten.'

'Leidinggevende komt terug'

Interimbestuurder Schaverus erkent het probleem met de zelfsturende teams. 'Zelfsturing kan best wel werken, maar je ziet dat andere zorgorganisaties ervan terugkomen. Je moet er heel veel voor doen, zodat personeel weet waar het aan toe is en dat is hier niet helemaal gelukt.'

Schaverus is van plan de zelfsturing dan ook weer terug te draaien. 'Er komt weer een leidinggevende tussenin, die een aantal taken zoals personeelsbeleid en ziekteverzuim overneemt. Medewerkers kunnen dan weer echt in de zorg werken.'

Wisselende gezichten

Voor de cliënten van De Noorderbrug hebben de problemen ook gevolgen, denkt Van der Spoel.

'Mensen in gehandicaptenzorg blijven altijd maar doorgaan. Zelfs tot ze zelf omvallen, want ze willen die zorg overeind houden. Maar als er veel wisselende gezichten zijn, heeft dat wel degelijk invloed op de cliënten.'

Overigens is het personeel ook bereid zelf mee te denken over een oplossing, benadrukt Van der Spoel. 'De mensen zijn zelf met een plan gekomen waarin ze met oplossingen komen. Dat hebben ze gisteren (woensdag, red.) in grote getalen aangeboden aan de interim. Volgende week gaan we het bespreken.'



De Raad van Bestuur heeft ons verzekerd dat er geen gedwongen ontslagen gaan vallen Camara van der Spoel - FNV Zorg en Welzijn

Miljoenentekort

Intussen blijven de slechte financiële vooruitzichten boven De Noorderbrug hangen. Schaverus wil geen bedrag noemen, omdat ze dit de komende weken eerst met het personeel wil delen. 'Maar het gaat om miljoenen', is alles wat ze erover kwijt wil.

Van der Spoel: 'Toen wij hoorden dat er sprake was van financiele problemen, hebben we met Raad van Bestuur gesproken. Zij heeft ons verzekerd dat de problemen niet onoverkoombaar zijn en dat er geen gedwongen ontslagen gaan vallen. Ik heb nog geen andere berichten gehoord, maar we blijven er vanzelfsprekend bovenop zitten.'

Minder uitzendkrachten

Schaverus denkt inderdaad dat de malaise opgelost kan worden met hetzelfde uitgavenpatroon.

'We willen best hetzelfde uitgeven, maar dan met minder verstoringen in het werk. Nu is het zo dat medewerkers roosters maken in plaats van zorg verlenen. Daar wordt dan een uitzendkracht voor ingezet. Dat moet teruggebracht worden. Een leidinggevende maakt roosters, medewerkers verlenen zorg, dan hoeven we minder uitzendkrachten in te huren', is haar idee.

Van een aanstaand faillissement is absoluut geen sprake, benadrukt Schaverus. Ze heeft zichzelf een jaar de tijd gegeven om de problemen op te lossen.

Trots

Los van de financiële problemen heeft Van der Spoel nog een tip voor Schaverus:

'Zorg dat personeel weer op een goede manier kan werken, dat de werkomstandigheden verbeteren. Personeel was altijd ontzettend trots op het feit dat ze bij De Noorderbrug werkten en dat moet weer terugkomen.'

Lees ook:

- Zorgaanbieders voor nieuw zorgsysteem in stad bekend

- Bij Theatergroep De Doornvogels staat niet de handicap centraal

- De Noorderbrug wint hoger beroep over aanbesteding pgb (2016)