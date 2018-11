Wijnand Pon stijgt in top tien van Quote 500

De rijkste Groninger is, net als voorgaande jaren, Wijnand Pon uit Garnwerd. Dat blijkt uit de Quote 500, de jaarlijkse ranglijst van de rijkste Nederlanders.

De 74-jarige Pon heeft 1,9 miljard euro, honderd miljoen euro meer dan vorig jaar. Dat levert hem de negende plaats op en dat is één plek hoger dan vorig jaar.

Pon verdient zijn geld met de handel in stierensperma, auto's, fietsen en industrieel materieel. Ook heeft hij zuivelboerderijen.

Willem Bijdorp

De kersverse miljardair Willem Blijdorp stijgt met stip naar nummer 23 in de Quote 500. Vorig jaar stond hij nog op plaats 49. Zijn vermogen is het afgelopen jaar met tachtig procent gestegen naar 1,1 miljard euro.

Blijdorp is eigenaar van B&S, een handel in consumentengoederen. Het bedrijf komt voort uit rederij Kamstra die in de jaren '70 en '80 de roemruchte Butterfahrten organiseerde. Dit waren belastingvrije boottochtjes vanuit de Eemshaven, waarbij mensen sigaretten, koffie en boter konden kopen zonder accijns te betalen.

B&S ging dit jaar naar de beurs. Holland Trading Group, het belangrijkste onderdeel van B&S, is in Farmsum gevestigd. Blijdorp woonde in Meedhuizen, maar zou nu in Genève gehuisvest zijn.

Broers Wagenborg

Nederland telt 31 miljardairs. Daar horen de broers Rob en Eric Wagenborg van de gelijknamige Delfzijlster rederij (nog) niet bij. Zij prijken op plaats 133 in de Quote 500. Hun vermogen van 265 miljoen euro is niet gegroeid sinds vorig jaar. Daardoor zijn ze gezakt van plek 113 naar 133.

Eddie Perdok

De Groninger Eddie Perdok is ook gezakt: van nummer 251 naar 281. Zijn vermogen wordt door de Quote-redactie geschat op 145 miljoen euro. Het bedrijf van Perdok, Kramp Groep, is de grootste Europese specialist in onderdelen voor de agrarische industrie. Het is niet duidelijk of Perdok de afgelopen jaar rijker is geworden, maar stilstand is achteruitgang in de Quote 500.

Jacqueline Maan

Met plaats 401 sluit Jacqueline Maan de rij van Groningse rijkaards in de Quote 500. Ze bezit honderd miljoen euro uit de nalatenschap van haar man Dick Maan die in 2008 overleed. Hij maakte fortuin met Muelink en Grol, een bedrijf in rookgasafvoersystemen. Ook Maan stond vorig jaar hoger op de lijst: op plaats 341.

