Recordaantal zeehonden geboren in Waddenzee (Foto: Eddy Zwerver/RTV Noord)

In de Waddenzee worden steeds meer zeehonden geboren. Bij tellingen in de Waddenzee in Nederland, Duitsland en Denemarken zijn dit jaar 9.285 jonge dieren geregistreerd. In 2017 was er al een recordaantal van 9.167 pups.

Daarentegen is de totale populatie van alle geregistreerde dieren sinds 2012 grotendeels constant gebleven, met tussen de 25.000 en 27.000 zeehonden per jaar. Volwassen dieren kunnen echter niet allemaal worden geteld omdat ze, in tegenstelling tot pups, vaak het water in duiken.

'Stabiel en vitaal' 'We observeren een stabiele en vitale zeehondenpopulatie', zegt Sascha Klöpper van het Gemeenschappelijk Waddenzee Secretariaat (CWSS) in Wilhelmshaven. Deze internationale instantie coördineert de tellingen in Duitsland, Denemarken en Nederland.

