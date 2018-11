OM niet in hoger beroep in zaak Korrewegschutter

Het Openbaar Ministerie gaat niet in beroep tegen de straf die Korrewegschutter Azim A. eerder kreeg opgelegd. De advocaat van A. liet vorige week weten wél in hoger beroep te gaan, dus de zaak krijgt alsnog een vervolg.

Azim A. schoot vorig jaar oktober vijf keer op een willekeurige voorbijganger op de Korreweg in de stad Groningen. Het slachtoffer, een toen 21-jarige student, raakte daardoor blijvend verlamd.

Tbs

A. kreeg van de rechtbank in Groningen afgelopen maand tien jaar cel en tbs met dwangverpleging opgelegd. Voor de advocaat van A. is de tbs-maatregel reden voor een beroep. De raadsman vond dat daar meer onderzoek voor nodig was.

Het Openbaar Ministerie is juist blij met de opgelegde tbs en gaat daarom niet in beroep.'Door de opgelegde tbs met dwangverpleging, los van zijn eventuele behandeling, wordt tevens de maatschappij beveiligd tegen de verdachte', aldus het OM.

Wel beroep tegen vrijspraak medeverdachte

Daar komt bij dat het OM overleg heeft gehad met het slachtoffer en zijn familie. Die zijn tevreden met de straf voor A., aldus het Openbaar Ministerie.

Wel gaat het OM in beroep tegen de vrijspraak van één van de medeverdachten van Azim A. Deze verdachte werd vrijgesproken, maar het OM blijft ervan overtuigd dat hij A. heeft geholpen op zijn vlucht en een getuige heeft bedreigd.

