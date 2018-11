Knoalster korfbalvereniging wil af van 'Noorderpoort-constructie'

Korfbalvereniging Stadskanaal'74 wil af van de constructie waarin het de kantine van onderwijsinstelling Noorderpoort mag gebruiken.

De vereniging zegt hierdoor inkomsten mis te lopen en verzoekt de gemeente Stadskanaal een eigen clubhuis te mogen bouwen.

'Het gebouw van het Noorderpoort staat heel ver van onze accommodatie af', zegt voorzitter Atte van Haastrecht.

Ledenverlies

'Het is ongezellig en onveilig voor kinderen om daar naar toe te lopen. Er is sprake van ledenverlies. Bovendien zijn we inkomsten misgelopen door het gebrek aan een eigen clubhuis.'

'Vooraf al bang voor'

De afspraak bij de bouw van het Noorderpoort was dat de korfbalvereniging samen met andere verenigingen kleedkamers en de kantine zouden huren, zodat het toenmalige clubhuis van de korfbalvereniging tegen de vlakte kon.

'Maar tijdens dat traject is ons door de toenmalige wethouder beloofd dat we uit dat traject konden stappen. Toen de bouw van het Noorderpoort in zicht was, was dat ineens onmogelijk. Nu blijkt waar we vooraf bang voor waren: dit werkt niet voor onze vereniging.'



Het water staat onze vereniging aan de lippen Atte van Haastrecht - Voorzitter Stadskanaal'74

Wensen

'We hoeven geen honderdduizenden euro's, we willen een vergunning hebben voor het bouwen van een clubhuis. Daarnaast willen we financieel gecompenseerd worden voor de inkomsten die we de afgelopen jaren in het Noorderpoort zijn misgelopen. Ook willen we huurverlaging in het Noorderpoortgebouw. Het water staat onze vereniging namelijk aan de lippen.'

Donderdag in gesprek

De gemeente Stadskanaal zegt in een reactie donderdagavond een gesprek te hebben met wethouder Lian Veenstra en het bestuur van KV Stadskanaal'74.

'In dat gesprek zullen we een denkrichting kenbaar maken', zegt een woordvoerder. 'Daarmee hopen we verder te komen met elkaar.'

