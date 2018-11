Schatten uit de bouwputten van Groningen te zien op de Grote Markt

De oudste objecten zijn mantelspeldjes uit de elfde eeuw, de 'jongste' twee consumptiemuntjes van Vindicat uit 2017.

Onder de naam 'DeGroteMarktplaats.nl' staan tijdens het festival Let's Gro ongeveer dertig archeologische vondsten in een glazen container op de Grote Markt tentoongesteld.

De spullen zijn opgegraven uit de bouwputten van het Groninger Forum, de Nieuwe Markt en de nieuwe oostwand.

'Ze vertellen iets over de Grote Markt', legt gemeentelijk archeoloog Gert Kortekaas uit. 'Dit kunnen leuke vondsten zijn in de toekomst.'

Een vreemde eend?

Let's Gro wordt gepresenteerd als een festival over de toekomst. Een expositie over de archeologische vondsten onder de Grote Markt lijkt dan een vreemde eend in de bijt.

Let's Gro-programmeur Alfred Kazemier ziet dat anders: 'Je sluit het verleden af en begint opnieuw. Tijdens het festival wordt ook gesproken over de herinrichting van de Grote Markt. Een expositie over de opgravingen vormt daarbij een goed startschot.'

We willen het publiek laten zien wat er in de jaren is gebeurd Gert Kortekaas - gemeentelijk archeoloog

Zonder verleden geen toekomst

Archeoloog Kortekaas kijkt er ook zo naar: 'Zonder verleden is er geen toekomst. Hoe kun je over de toekomst nadenken zonder dat je weet wat er aan de hand is geweest?'

'Daarnaast komt er een rapport uit over de archeologische vondsten en daar wilden we wat mee doen', gaat Kortekaas verder. Hij vindt Let's Gro met locaties dicht bij de opgravingssite ideaal. 'We willen het publiek laten zien wat er in de jaren is gebeurd.'

Omdat de toonzaal van glas is zullen bezoekers de vondsten zowel binnen de container als daarbuiten kunnen zien. Hierdoor zijn de spullen ook na sluitingstijd te bewonderen.

Grote Markt door de eeuwen heen

Samen met een team heeft Kortekaas de collectie in twee maanden samengesteld. 'We probeerden een selectie te maken van de Grote Markt door de eeuwen heen', aldus Kortekaas.

De nadruk ligt dus op alledaagse voorwerpen. Daarnaast moet er een verhaal aan vast te knopen zijn.

Geschiedenis komt dichtbij

Kortekaas wijst bijvoorbeeld naar een verweerde mantelspeld uit ongeveer 1040. Daarop zie je twee kruizen met de Griekse letters 'alpha' en 'omega' erboven. 'Deze zilveren speld wijst bijvoorbeeld naar de bisschop van Utrecht. Met de tekens konden we hem dateren.'

'Als je hem vastpakt dan komt de geschiedenis heel dichtbij', gaat Kortekaas verder. 'Het is alsof je één handdruk verwijderd bent van die bisschop.' Hij noemt de vondst een historische sensatie. 'Je hebt het gevoel dat je wordt meegezogen in de tijd'.

QR code

Bij de voorwerpen staan informatiebordjes met een QR-code. Deze kun je scannen met je mobiel. Een fictief, historisch figuur zal vervolgens zoals een verkoper extra informatie geven over het voorwerp.

'Je moet het zien als een parodie,' zegt Kortekaas. Het verklaart ook de naam van de expositie: DeGroteMarktplaats.nl.

Lezingen

Voor wie nog meer wil weten over de gevonden 'schatten' zijn er ook drie lezingen in het Noordelijk Scheepvaartmuseum. Daar worden de vondsten van het tien jaar durende onderzoek in historisch perspectief geplaatst.

DeGroteMarktplaats.nl is tot en met zaterdag te bezoeken.

