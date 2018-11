Venema Installations is failliet

Venema Installations in de Eemshaven is failliet. Het bedrijf levert machines en apparaten voor landbouw, transport en de (haven)industrie.

Venema kreeg in 2017 nog een bijdrage uit het Groeifonds van de Economic Board Groningen.

Het is niet de eerste keer dat een door de Economic Board gesteund bedrijf op de fles gaat.

Bestuurder Marco Smit van Economic Board Groningen gaf begin dit jaar aan 'geen fonds te kennen dat meer risico mag nemen dan het Groeifonds. Dat betekent dat we accepteren dat het ook mis kan gaan'.

Of er nog toekomst is voor Venema in de vorm van een doorstart, is niet bekend. De curator was donderdagmiddag niet bereikbaar voor een reactie.

