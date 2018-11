Deel dit artikel:













Provincie wil hulp ministerie bij problemen veiligelanders in de bus (Foto: Bewerking RTV Noord / Foto: FPS Jos Schuurman)

De provincie heeft, als concessieverlener voor het busvervoer, begrip voor het dreigement van buschauffeurs om de halte bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel over te slaan. Ze roept dan ook de hulp in van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

De provincie wil om tafel met het COA, Qbuzz en het ministerie. 'De sleutel ligt in handen van het ministerie', benadrukt een woordvoerder. 'We sturen een brief naar het ministerie van Veiligheid en Justitie, omdat dit een probleem is van veiligheid en van justitie.' Buschauffeurs van lijn 73 van en naar het azc hebben al langer last van overlast. 'Ze komen de bus binnen, weigeren te betalen, bedreigen buschauffeurs en passagiers en verstoren de dienstregeling', zegt voorzitter Jaap Franke van de ondernemingsraad van Qbuzz. Er rijden al twee jaar stewards mee op de bus en er is overleg met het COA, maar de problemen houden aan. Nog meer begrip Werkgever Qbuzz heeft ook begrip voor de zorgen van de chauffeurs. Het vervoersbedrijf blijft in gesprek met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) over de problemen en wil binnen een maand een oplossing. Maar het COA zegt niet veel aan de situatie te kunnen doen omdat het zich buiten de hekken van het azc voordoet. 'We praten geregeld met overheden en vervoersmaatschappijen, waarbij onder andere de vraag ter sprake komt wat wij kunnen doen om de situatie te verbeteren. Maar uiteindelijk blijft het de verantwoordelijkheid van vluchtelingen zelf wat zij doen.' Lees ook: - Chauffeurs Qbuzz dreigen azc-haltes te boycotten vanwege overlast veiligelanders