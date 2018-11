Burgemeester Westerwolde: 'Dit is weer een voorbeeld van de overlast'

Burgemeester Leendert Klaassen van Westerwolde ziet de noodkreet van Qbuzz-chauffeurs als een nieuw signaal dat een groep veiligelanders uit het azc in Ter Apel voor flinke overlast zorgt. Maar een boycot gaat hem te ver.

De chauffeurs overwegen de haltes bij het azc links te laten liggen. Ze zijn helemaal klaar met de overlast. Zo zou deze groep tegen bussen slaan en spugen en onrespectabel gedrag vertonen naar mannelijke en vrouwelijke medewerkers van Qbuzz.

Avonturiers

Klaassen erkent dat er grote problemen zijn met veiligelanders, een groep asielzoekers uit relatief veilige landen. Ze maken daardoor geen kans op een verblijfsvergunning en wachten in Ter Apel tot ze teruggestuurd worden naar hun land van herkomst.

Klaassen: 'Het zijn avonturiers, het zijn nauwelijks asielzoekers, want ze weten eigenlijk van tevoren al dat ze geen kans maken op een verblijfsvergunning. Het is wel de groep waar we het meeste last van hebben.'

Ik herken het signaal heel erg Leendert Klaassen - burgemeester Westerwolde

Probleem verplaatsen?

'Wij hebben er zelfs gisteravond (woensdag, red.) nog over gesproken. De winkeldiefstallen en daarbijhorende overlast voor ondernemers zijn een groot probleem. Het beeld van de chauffeurs dat hieraan toegevoegd wordt, is weer een voorbeeld van de overlast. Ik herken het signaal heel erg.'

Toch ziet hij niet direct een oplossing in het overslaan van de haltes. 'Daarmee komt de dienstverlening aan de bewoners die zich wel gedragen - en dat is het over-, overgrote deel - wel in het gedrang. En je verplaatst het probleem mogelijkerwijs naar andere haltes', vreest de burgemeester.

'Dus dat is wel iets waar we het over moeten hebben', vervolgt Klaassen. 'Maar dat men de noodkreet afgeeft, snap ik heel goed.'

Als het om gedrag in de bus gaat, moet je dat kunnen corrigeren en daar zijn beveiligers voor nodig Leendert Klaassen - burgemeester Westerwolde

Oplossingen

Voor de lange termijn herhaalt Klaassen wat in zijn ogen de oplossing is. 'De veiligelanders, mensen zonder perspectief, moeten hier korter verblijven. Dat moet of door de uitzetprocedure te versnellen, of ze op een meer gesloten locatie te laten blijven.'

Dat is een oplossing die vanuit Den Haag moet komen. Voor de korte termijn ziet Klaassen geen ander antwoord dan de beveiligers die Qbuzz al eerder inzette. 'Als het om gedrag in de bus gaat, moet je dat kunnen corrigeren en daar zijn beveiligers voor nodig.'

Daarnaast wil Klaassen snel weer om tafel met Qbuzz en de openbaar vervoersorganisaties. 'Om te kijken wat wij hier verder nog in kunnen betekenen.'

Lees ook:

- Provincie wil hulp ministerie bij problemen veiligelanders in de bus

- Chauffeurs Qbuzz dreigen azc-haltes te boycotten vanwege overlast veiligelanders