Het zijn spannende tijden voor Groningse oesterrapers

Jan en Barbara Geertsema uit Lauwersoog zijn al jaren bezig met het rapen van Japanse oester op het Wad. Maar het is de vraag of zij daar volgend jaar mee door kunnen gaan.

Japanse oesters komen sinds de jaren '80 voor in onze kuststreek. De oesters zijn van prima kwaliteit en goed geschikt voor consumptie. Er is daarom steeds meer vraag naar deze schaaldieren.

Sinds 2010 worden de oesters op de Waddenzee geraapt op basis van 18 tijdelijke, experimentele vergunningen.

Twaalf nieuwe vergunningen

Die 18 vergunningen komen met ingang van volgend jaar te vervallen. Daarvoor in de plaats komen twaalf nieuwe vergunningen, verleend op basis van de Natuurbeschermingswet. Het aantal rapers wordt beperkt, omdat de oesters ook belangrijk zijn voor vogels en andere organismen.

Bedrijfsplan

Dat betekent dat de Geertsema's ieder een nieuwe vergunning moeten vragen aan de provincie Friesland, die dat namens de drie waddenprovincies regelt. Belangstellenden kunnen tot begin december een bedrijfsplan indienen.

'We gaan heel erg ons best doen'

Jan en Barbara Geertsema werken aan een nieuw plan, maar zekerheid over de goedkeuring daarvan is er niet, zegt Barbara.

'Het is zeker spannend. Wij gaan heel erg ons best doen een goed plan in te sturen. Maar daar zijn we niet de enigen in. Er worden maar twaalf vergunningen afgegeven en mijn man en ik hebben er ieder één nodig. Dat zijn er al twee van de twaalf.'

90.000 kilo

De Geertsema's rapen de oesters het hele jaar door. Dit jaar hebben ze tot nu toe al 90.000 kilo aan wal gebracht. Daar worden ze gewassen, gepolijst en geschikt gemaakt voor de verkoop. Een gesloten oester kost €1,-. In het restaurant van de Geertsema's wordt €2,50 per oester gerekend.

'Geen plan B'

De Japanse schelpdieren vormen de belangrijkste inkomstenbron voor het stel. Hoe het verder moet als ze geen nieuwe vergunningen krijgen, weten ze niet, zegt Barbara.

'Daar denk ik zo weinig mogelijk over na. Dat zou ik zo niet weten. Er is geen plan B. Maar aan de andere kant is het zo dat we ons altijd hebben weten te redden. Dat zal dan ook zo zijn.'

Duidelijkheid in maart

Voor maart volgend jaar moet duidelijk worden of Jan en Barbara Geertsema in aanmerking komen voor een nieuwe raapvergunning.