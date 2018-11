Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Neushoorn Elena maakt kwartet compleet in Wildlands (+video) Het derde neushoornvrouwtje in Emmen ontdekt haar nieuwe onderkomen (Foto: Wildlands)

Dierentuin Wildlands in Emmen is een nieuwe neushoorn rijker. Het vrouwtje heet Elena en kwam woensdagavond aan in haar nieuwe onderkomen.

De neushoorn is bijna vier jaar oud en werd geboren in safaripark Beekse Bergen. Zussen bij elkaar Door de komst van het nieuwe vrouwtje leven er in Wildlands nu vier neushoorns: drie dames en één mannetje. De nieuwkomer is een volle zus van een ander jong vrouwtje. Snuffelen aan verblijf Wildlands filmde hoe Elena haar nieuwe onderkomen verkent.